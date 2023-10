Scontro tra auto e furgone. Incidente sul cavalcavia. Tre persone in ospedale

Altro incidente sulle nostre strade. Ieri mattina, intorno a mezzogiorno, si è verificato un incidente stradale sulla SP218, precisamente in località Voltole. Sono rimasti coinvolti due mezzi, un furgone e un’automobile che si sono scontrati frontalmente, e tre persone: i conducenti delle due vetture e il passeggero a bordo dell’auto. Tutti e tre sono originari di Gualdo Tadino; i due a bordo dell’auto hanno rispettivamente 20 e 25 anni, mentre il guidatore del furgone ne ha 45. Il sinistro è avvenuto sul cavalcavia costruito sopra la nuova Flaminia, nei pressi dell’uscita di Voltole della strada provinciale 218, tra Gualdo Tadino e Nocera Umbra.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Gualdo Tadino che ha proceduto ad effettuare i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gaifana che hanno immobilizzato le tre persone coinvolte, in attesa del personale sanitario del 118 che è giunto sul posto dopo pochi minuti ed ha trasportato i feriti presso tre nosocomi diversi: l’ospedale di Foligno, di Perugia e di Branca. Inizialmente le condizioni dei coinvolti nello scontro destavano preoccupazioni, ma il 45enne guidatore del furgone trasferito all’ospedale comprensoriale di Gubbio-Gualdo Tadino per fortuna è stato dimesso poche ore dopo il trasferimento, in seguito ai controlli effettuati.

Il ventenne trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia ha invece riportato la frattura di un piede ed è stato trattenuto presso il nosocomio perugino per proseguire le cure.

Per quanto riguarda, invece, il 25enne portato dai sanitari presso il nosocomio di Foligno, le condizioni sono stabili.

Si ripropone dunque il tema della sicurezza stradale, da sempre con i riflettori puntati e che nell’ultimo periodo è purtroppo tornato prepotentemente a farsi largo sulle pagine di cronaca e nel dibattito pubblico. Il problema, tuttavia, riguarda il territorio gualdese solo parzialmente, anche perché sulla Sp218, che collega la “Flaminia” alla strada statale 444 che porta ad Assisi, molto raramente si verificano incidenti.