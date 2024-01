Scolastra & Ciammarughi tra classica e improvvisazione

“Fra due pianoforti. Rimbalzi fra classica e improvvisazione” è il concerto molto atteso che domenica porterà al Teatro Clitunno di Trevi due straordinari pianisti umbri, noti al pubblico internazionale. A salire sul palco, alle 17.30, saranno il jazzista e compositore Ramberto Ciammarughi e il pianista classico Marco Scolastra (nella foto): un incontro artistico dai risvolti imprevedibili, affidato a una sperimentazione raffinata e colta, a un dialogo aperto tra sonorità e stili diversi.

"Fra due pianoforti è un gioco di relazioni pericolose – commentano i due musicisti –, un dialogo tra l’apparente immobilità della pagina scritta e il rischio “calcolato” della pura invenzione, ma anche un grande divertissement".

Il programma coprirà quasi quattro secoli di musica con brani “classici” che spazieranno da Frescobaldi ad Arvo Pärt, passando per Bach (due Preludi), Haydn (una Sonata), Mozart (Rondò “Alla turca”), Beethoven (Für Elise), Chopin e Prokofiev: eseguiti “alla lettera” da Scolastra, saranno terreno per l’improvvisazione di Ciammarughi, con risultati di grande suggestione e coinvolgimento. Anche perché nelle intenzioni di Scolastra e Ciammarughi, “Fra due pianoforti” è un omaggio a molti musicisti del passato per i quali, spesso, la pratica dell’improvvisazione era una gioiosa consuetudine.

Ingresso unico a 15 euro, si consiglia la prenotazione telefonando ai numeri 0742.332208, 0742.332221 e 0742.332214 dalle 12 alle 13.30. O tramite whatsapp al 393.4843582.