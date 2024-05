Scoccia: "Un nuovo parcheggio nella zona di Porta Eburnea"

PERUGIA – Il vecchio carcere di Piazza Partigiani che si trasforma in un simbolo urbano di legalità nell’ambito di un grande progetto di riqualificazione che coinvolge due importanti immobili storici di Perugia. Si è parlato del Parco della Giustizia nel corso dell’incontro che si è svolto all’Ordine degli Avvocati di Perugia con la candidata sindaco del centrodestra Margherita Scoccia. "È un progetto da 150 milioni, il Parco della Giustizia sarà presto realtà in centro storico – ha detto Scoccia – entro quest’estate verrà aggiudicato l’appalto del primo stralcio. Eravamo tutti d’accordo nel non creare una struttura in periferia come è stato fatto per esempio a Firenze. Il Parco della Giustizia in piazza Partigiani influirà in maniera positiva anche sullo sviluppo immobiliare intorno a Porta Eburnea, dove sorgerà un nuovo parcheggio per gli utenti che verrà individuato dal prossimo Piano regolatore: residenzialità ed attività economiche beneficeranno di quest’opera e ciò non sarebbe stato possibile se la cittadella giudiziaria fosse stata costruita chissà dove".