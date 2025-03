“Sciopero“ del cellulare. Confronto tra studenti in nome della sostenibilità

Gli ‘ecogesti’ per migliorare l’ambiente si possono fare insieme e a distanza. È il caso dei 20 studenti della scuola media Piermarini che ieri, in occasione della Giornata mondiale dell’acqua, hanno compiuto delle azioni, come l’astensione dal cellulare, dalle 13 alle 14, in contemporanea con gli studenti di Montauban, in Francia, con i quali si sta portando avanti il progetto di Erasmus + dal titolo ‘Esploratori di universi sostenibili – a scuola respiri, ricicli, pedali’.

Il rapporto tra le due scuole si è cementificato nel corso dei mesi e venerdì sono tornati in Umbria i 20 folignati, dopo una settimana di scambio in Francia. Tra le mete della settimana francese la città di Albi, impegnata in azioni concrete a favore della transizione ecologica, in particolare la lotta contro lo spreco alimentare. La città dispone infatti di un impianto di compostaggio per il trattamento dei rifiuti organici: il compost viene utilizzato quale fertilizzante per le aiuole dei parchi e dei giardini pubblici.

La settimana che passeranno a scuola con i ragazzi francesi sarà tutta all’insegna di lezioni, attività e laboratori sul tema della sostenibilità e delle buone pratiche ambientali. A Tolosa, i ragazzi sono stati anche a far visita alla base spaziale dell’Esa. Il progetto prevede la mobilità di docenti e alunni verso due paesi europei per l’anno scolastico 2024-2025, con una durata di 18 mesi. L’istituto folignate è stato selezionato tra le numerose candidature presentate a livello nazionale.