Scintille in Consiglio su San Bevignate

Botta e risposta tra l’ex assessore alla Cultura, Leonardo Varasano (ora consigliere di opposizione) e Marco Pierini, che adesso ha la delega. Il primo ha chiesto in un’interrogazione chiarimenti in merito all’adesione di Perugia nell’ambito del Tref (Templars Route European Federation), in riferimento al complesso monumentale di San Bevignate e alla sua valorizzazione insieme alle città di Troyes, Tomar e Ponferrada,. Pierini, ha rassicurato tutti sull’adesione alla federazione del Comune di Perugia. Il viesindaco ha altresì rassicurato che "vi è intenzione di prendere pronti contatti con le altre città della Tref nell’auspicio che il prossimo dossier per ottenere la certificazione di itinerario culturale europeo possa avere maggiore fortuna dei precedenti (2017 e 2020). Pierini ha poi chiesto di sapere "come mai, se l’adesione stava così a cuore alla passata amministrazione, questa non abbia ritenuto di saldare la quota annuale associativa di 500 euro del Comune alla Tref, richiesto dalla città capofila già da febbraio 2024. Ciò ha costretto Troyes ad inviare un sollecito nel mese di luglio cui è seguito l’immediato versamento da parte del Comune di Perugia".