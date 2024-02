Sciabola militare e pugnale berbero sui banchi del mercatino: rigattiere denunciato

Perugia, 9 febbraio 2024 - In mezzo a diversi oggetti di antiquariato e di modernariato spuntano fuori anche alcune armi. Si tratta di una sciabola militare e di un pugnale di tipo "berbero". Armi non denunciate mese in vendita da un commerciante ambulante senza averne alcun titolo né per il porto e né per la vendita.

E' successo alla “Fiera del piccolo antiquariato, del rigattiere e del collezionismo d’arte” di Pissignano, dove i Carabinieri di Campello sul Clitunno, sabato, hanno denunciato un 65enne italiano per vendita abusiva di armi. Pugnale e sciabola sono state sequestrate e il rigattiere segnalato all’autorità giudiziaria competente per i reati di vendita ambulante e porto abusivo di armi senza il titolo idoneo con annessa violazione dell’articolo 30, 37 e 38 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.