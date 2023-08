Schianto sulla Perugia-Ancona, muoiono marito e moglie. Superstrada imboccata contromano

Gubbio, 17 agosto 2023 – Un tragico incidente stradale, a quanto pare sintesi di fatalità e sfortunati episodi, un frontale tremendo. E’ quello che si è verificato nel primo pomeriggio di ieri sulla Perugia-Ancona, poco oltre lo svincolo di Branca che consente agli utenti della variante Pian d’Assino di immettersi o uscire dalla superstrada. Pesantissimo il bilancio: due morti ed un ferito grave.

I deceduti sono due coniugi di Umbertide che viaggiavano a bordo di una Yaris: G.S., 81 anni, che era al volante e la moglie L.S, 77 anni, seduta sul sedile accanto al coniuge. Il ferito è invece un 44enne ternano alla guida di un furgone, trasferito in codice rosso, ma non pericolo di vita, al ’Santa Maria della Misericordia’ di Perugia dove si trova attualmente ricoverato e destinato con ogni probabilità ad essere trasferito, per proseguire cure ed accertamenti, nel reparto di ortopedia.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 15.30 e sulla sua dinamica, particolarmente delicata, stanno lavorando le forze dell’ordine, Polizia Stradale, Carabinieri, Vigili del Fuoco di Gubbio intervenuti rapidamente sul posto insieme al personale del 118 e ad una pattuglia della polizia locale eugubina chiamata a collaborare nella gestione del traffico.

Secondo le prime indiscrezioni il furgone viaggiava sulla propria corsia proveniente da Ancona e diretto a Perugia, mentre l’utilitaria proveniva dalla direzione opposta diretta, stando ad alcune indiscrezioni, all’ospedale comprensoriale di Branca per un controllo che attendeva uno dei due coniugi.

All’origine del frontale una ipotesi ed un forte sospetto, tutto da accertare e verificare. Quello che il conducente della Yaris stesse viaggiando contromano addirittura dallo svincolo di Casacastalda. In questa ipotesi, sulla quale si starebbe lavorando, tutto sarebbe filato liscio, nonostante i diversi chilometri percorsi, fino alla zona di Branca quando il frontale è stato inevitabile e devastante.

Solleciti sono scattati i soccorsi, ma per i coniugi umbertidesi la morte è stata istantanea. Le loro salme sono state trasferite e composte all’obitorio del ’Santa Maria della Misericordia’ di Perugia a disposizione dell’autorità giudiziaria. La strada, come informa l’Anas "è stata provvisoriamente chiusa al traffico". Sul luogo è intervenuto anche il personale Anas "per ripristinare la transitabilità appena possibile".