Terribile scontro frontale a Gubbio, due morti e un ferito

Gubbio (Perugia), 16 agosto 2023 – Uno scontro frontale tra un’auto e un furgone e un bilancio terribile: due morti e un ferito.

E’ successo sulla strada statale 318 di Valfabbrica (direttrice Perugia-Ancona). Per consentire l’intervento dei soccorsi è stata provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Perugia in corrispondenza dello svincolo di Gubbio. Sul posto il 118, le forze dell’ordine e il personale Anas.

IN AGGIORNAMENTO