Schianto mortale lungo la Flaminia Perde la vita una donna di 68 anni

Incidente mortale nel pomeriggio di ieri lungo la variante della statale Flaminia nel tratto tra Nocera Umbra e GualdoTadino, all’altezza dell’uscita per le frazioni di Busche e Corcia. Vittima è una donna di sessantotto anni residente nel comune di Spoleto, che viaggiava alla guida di una Fiat Panda. Questo il drammatico bilancio di uno scontro frontale tra due automezzi che viaggiavano in direzioni contrapposte, da una parte l’utilitaria e dall’altra un camion che stava trasportando delle bombole vuote di varia natura. Sulle dinamiche del sinistro sono al lavoro le forze dell’ordine impegnate nel ricostruire, con l’ausilio dei rilievi e di eventuali testimonianze, modalità e dinamiche di quanto accaduto intorno alle ore 16.30. Per ora le ipotesi chiamano in causa, tra l’altro, un possibile malore, un guasto meccanico, una improvvisa distrazione.

Ai primi soccorritori ed a quanti hanno lanciato l’allarme la situazione è apparsa subito drammatica. Rapido l’arrivo sul posto dei Vigili del fuoco del vicino distaccamento di Gaifana, dell’ambulanza del 118, dei Carabinieri della compagnia di Gubbio, che comprende anche la caserma di Gualdo Tadino, della Polizia Municipale di Gualdo Tadino. Tutti hanno dovuto prendere atto purtroppo che la morte della sessantottenne spoletina era stata istantanea. Per rendere più efficaci possibili tentativi di salvare la vita dell’infortunata, era stato allertato, stando a quanto si vociferava in zona, pure l’elisoccorso. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per agevolare prima i soccorsi, quindi i rilievi e poi la rimozione dei mezzi incidentati, con il traffico deviato lungo la viabilità secondaria. Nel frattempo la salma della donna è stata trasportata e composta nella camera mortuaria dell’ospedale di Branca a disposizione della magistratura per i relativi adempimenti.