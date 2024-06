Scatta l’operazione ’Notti sicure’. Da domani i divieti in centro storico

Si entra nell’estate, temperature in aumento e tanti eventi in centro storico: torna d’attualità come ogni anno la questione legata alle manifestazioni e alla vivibilità in termini di sicurezza. Per questo il sindaco Luca Secondi in queste ore ha emesso l’ordinanza che potenzia i servizi di sorveglianza e vieta la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e metallo (lattine) nelle aree del centro storico. L’ordinanza (la numero 162 pubblicata all’albo pretorio) è per tutto il periodo ricompreso dal 20 giugno al 16 luglio all’interno del territorio delimitato dalle mura urbiche e ha l’obiettivo di "assicurare la tranquillità e il riposo dei residenti, nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale". Il divieto scatta dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo, nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica: in pratica nei luoghi pubblici è vietato consumare in lattine e vetro che è permessa solamente all’interno degli esercizi e, al tavolo, nelle pertinenze esterne o nelle aree date in concessione ai bar.

L’ordinanza del sindaco sancisce il divieto nella stessa fascia oraria anche tramite distributori automatici dove non si possono prelevare bevande in contenitori di vetro o metallo. L’entrata in vigore da domani 20 giugno, in occasione di Dj Shopping e della notte Europea di Italia-Spagna. Il centro storico si animerà dalle ore 19 con sette postazioni Dj (piazza Garibaldi, piazza Fanti, Piazza Matteotti, Piazza San Francesco, Piazza Gabriotti, Piazza della Gramigna, Corso Vittorio Emanuele) che accompagneranno tutti i presenti fino alle 21 quando la musica cesserà per consentire di seguire dal maxi schermo allestito in piazza Matteotti la partita degli azzurri. Al termine dell’incontro proprio sul palco di Piazza Matteotti saliranno Jonny Mele e Wender direttamente dallo Zoo di 105 (una trasmissione radiofonica in onda dal lunedi al venerdi dalle 14 alle 16 su Radio 105. Il programma si compone principalmente da scenette "recitate" con l’aiuto dei distorsori vocali, che permettono alla stessa persona di interpretare più personaggi e scherzi telefonici, riprendendo storici programmi come Alto Gradimento e Ciao Belli) L’assessore Letizia Guerri sottolinea in una nota "l’atteso ritorno di Dj Shopping, con la musica nel centro storico e i negozi aperti, iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione collaudata con il Consorzio Pro Centro".