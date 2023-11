Scatta l’allarme, la polizia sorprende il ladro nel negozio

Tutto è successo lunedì sera. A seguito di una chiamata al Numero unico di emergenza, gli agenti della Questura di Perugia sono intervenuti nei pressi di un esercizio commerciale in via Valtiera, dove era appena scattato l’allarme anti-intrusione. Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato che ignoti, dopo aver infranto il vetro di una porta con una chiave inglese, si erano introdotti all’interno del locale. Entrati all’interno per un sopralluogo, gli operatori hanno sorpreso un uomo di azionalità marocchina, classe 1982, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Gli agenti, quindi, hanno deciso di sottoporlo a perquisizione. Perquisizione che ha dato esito positivo. Il quarantunenne, infatti, è stato trovato in possesso di una sacchetto contenente della refurtiva e, celata tra gli indumenti, di una forbice. Accompagnato in Questura, al termine delle attività di rito, è stato arrestato. Dovrà rispondere delle accuse di tentato furto aggravato e possesso di oggetti atti ad offendere. Su disposizione del pm il quarantunenne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.