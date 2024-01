’Scagionate’ le ex Fonderie. Per Arpa e Asl non inquinano: "Tutelare ambiente e lavoro"

Dai rilevamenti effettuati dagli uffici preposti all’igiene e sanità e dal Dipartimento di Prevenzione dell’Usl Umbria 1, oltre che dall’Arpa, non risulta alcuno sforamento dei parametri previsti e quindi nessun pericolo per la salute e l’incolumità pubblica: si parla delle ex Fonderie Tacconi di Santa Maria degli Angeli.

È quanto scaturito al termine delle audizioni in Seconda Commissione, presieduta da Valerio Mancini e richieste, attraverso una lettera di fine novembre, dalle segreterie territoriali Film Cisl, Fiom Cgil, Fiom Cgil e Uilm e quindi dalla Rsu aziendale. "È emerso da Asl ed Arpa, in maniera inequivocabile, che i dati epidemiologici e quindi emissivi sono ampiamente sotto i valori consentiti, spesso addirittura inferiori alla metà dei valori limite" dice il presidente Mancini. Rispetto ad una prossima audizione in Commissione dei rappresentanti del Comitato, Mancini ha detto che provvederà all’invito soltanto a seguito di una richiesta specifica da parte di essi, ad oggi non pervenuta. L’assessore regionale Michele Fioroni ha sottolineato l’importante valore economico delle Fonderie rimarcando al contempo quello della salute e del benessere delle persone. "Ho chiesto ad Arpa – sottolinea - di innalzare i controlli intorno alle fonderie. Dannoso è alzare la polvere su dubbi e sospetti non fondati scientificamente. Bisogna comprendere la responsabilità sociale che impatta su oltre 400 lavoratori diretti ed altrettanti indiretti. Aziende come questa sono sottoposte a moltissime certificazioni ed il solo sospetto che possa essere dannosa per la salute di un individuo può portare ad esclusione dell’azienda dalla filiera nonostante le sue specificità. È necessario dunque salvaguardare ambiente ed occupazione". M.B.