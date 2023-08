Sbaracco stile balneare, proteste contro le bancarelle

Perugia, 25 agosto 2023 – Quando i commercianti si sono ritrovati quei bugigattoli bianchi davanti ai negozi, senza tendone e senza coperture laterali, hanno storto il naso: "ma queste non sono le bancarelle dello Sbaracco!", protestano quasi tutti. No, questi allestiti per l’edizione 2023 del “Saldo dei Saldi“, al via oggi e domani nelle strade dell’acropoli, non sono i tipici banchetti usati abitualmente per le fiere del centro storico. Sono molto più piccoli (ai negozianti costano 160 euro più Iva, contro i 200 degli altri) e la copertura, una striscia verde in materiale sottile, a malapena copre la struttura. Il malcontento si avverte: c’è chi dice che c’è poco spazio per la merce, c’è chi bollandoli come stand “balneari“, ammette che stonano con l’arredo cittadino, chi ha dovuto inserire dei teli di plastica per migliorare la copertura e proteggere la merce dalle possibili incursioni dei piccioni.

Il Consorzio Perugia In Centro che firma l’evento ammette che le strutture non sono il massimo. Si tratta di una soluzione tampone, perché all’ultimo momento è venuta meno la disponibilità dei classici stand. "Quest’anno – spiega a nome dell’organizzazione Paolo Mariotti – c’è stata una frattura con un nostro collaboratore, lo stesso che ci forniva le tipiche bancarelle color legno con i tendoni a strisce. Abbiamo rimediato all’ultimo momento con questi piccoli box d’emergenza, ma promettiamo ai perugini che d’ora in poi le manifestazioni in programma dall’autunno in avanti saranno di una qualità e di un’estetica molto più elevata. Insomma cambiamo target e organizzatori. A tale proposito, abbiamo preso contatti con una professionista di lungo corso, molto apprezzata nel settore degli eventi".

Ma intanto che Sbaracco sia . Il Consorzio, smorzando le polemiche, parla comunque di "una versione estiva degli stand. Più leggeri, meno ingombranti, per andare incontro anche alle esigenze delle vie più piccole. I protagonisti - chiariscono ancora gli organizzatori - non sono i banchi, ma i negozi, che fuori proporranno i saldi, mentre dentro lanceranno le nuove collezioni autunno-inverno, per movimentare il guardaroba".