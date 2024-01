Sapori doc agli Instabili con “Matrimonio d’inverno“

Il Piccolo Teatro degli Instabili è pronto a trasformarsi in cucina e sala da pranzo per l’attesissimo ritorno del Teatro delle Ariette. La storica Compagnia arriva ad Assisi con “Matrimonio d’Inverno – diario intimo” (nella foto), spettacolo con cena-pranzo per numero limitato di spettatori, che sarà in scena giovedì, venerdì e sabato alle 20.30 e domenica alle 13, fuori abbonamento.

Protagonisti sono gli attori Stefano Pasquini e Paola Berselli, coppia anche nella vita. "Ci sono 26 spettatori attorno a un tavolo, nella nostra cucina – racconta Pasquini che firma anche la regia – e noi che prepariamo il pranzo del nostro matrimonio. Il lavoro è il diario della nostra vita quotidiana, mia e di Paola, scritto durante l’inverno 2008-2009, dopo 20 anni di vita in campagna e 10 di teatro fatto in giro per l’Italia e l’Europa. Ma è anche il racconto del nostro amore e dell’amore che ci lega alle Ariette, ai nostri campi e ai nostri animali, agli amici e ai compagni di vita". Il risultato "è uno spettacolo intimo e delicato, fragile e sincero. È fedele alla nostra poetica e coerente con le scelte che abbiamo fatto nel corso dei 20 anni di quella che io chiamo la nostra “seconda vita e apriamo la nostra cucina, la cucina della nostra memoria". Nato nel 1996 il Teatro delle Ariette ha proposto più di 30 creazioni con oltre 2500 repliche in Italia e in Europa.

Una curiosità, il menù propone in scena tortellini in brodo, lesso (bollito) con salsa verde, patate al forno, pane fatto in casa e zuppa inglese