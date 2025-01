Santantoniari, celebrata la festa del Patrono

GUBBIO – Giornata di festa e condivisione quella di ieri per i Santantoniari, che hanno celebrato la festa di Sant’Antonio Abate come ogni 17 gennaio. Il programma è partito la mattina con la messa alle ore 9 presso la chiesa di San Secondo, ma soprattutto il pomeriggio è stato ricco di appuntamenti. Alle 15, nella vecchia chiesa di Madonna del Ponte, il nuovo parroco don Emanuele ha benedetto gli animali degli eugubini presenti, poi alle 17:30 sono stati i piccoli Santantoniari nati nel 2024, presso la Chiesa dei Neri. Nella stessa chiesa è stata celebrata un’ora più tardi dal vescovo di Gubbio Luciano Paolucci Bedini insieme al cappellano della famiglia don Marco Cardoni la Santa Messa, al termine del quale è stata effettuata l’Investitura del Primo Capodieci per il 2025, Mattia Martinelli, eletto la scorsa domenica dai ceraioli di Sant’Antonio presso la taverna di via Fabiani. Il tutto, in un’atmosfera da maggio anticipato, seguito poi dalla sfilata dei Santantoniari da via Dante a Corso Garibaldi, dall’assaggio di frappe e castagnole col vino presso piazza Oderisi che ha anticipato la cena finale agli Arconi.