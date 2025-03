Sant’Anna "Tutta l’area da riqualificare . Il quartiere merita attenzione e sicurezza"

In attesa del completamento della linea, che dovrà portare più treni e dunque più gente, la Stazione di Sant'Anna si trova ancora una volta a fare i conti con la microcriminalità e il degrado. Di questo stato di cose se ne è accorto anche il consigliere Antonio Donato, delegato alla sicurezza urbana, che annuncia l’intenzione dell’amministrazione comunale di intensificare misure di prevenzione e sicurezza su "un luogo che attende da anni attenzione e riqualificazione". Non è un caso che anche di recente nei pressi di piazzale Bellucci un’anziana abbia subito un tentativo di scippo, e chi si trova a passare da quelle parti al calare della sera preferisce cambiare strada (vedasi scale mobili).

"In questi giorni - prosegue Donato - ho avuto l’opportunità di visitare la stazione e dialogare con dipendenti e commercianti per comprendere meglio le dinamiche di certi fenomeni. Dopo aver esaminato i rapporti della Polizia locale, caldeggio un intervento coordinato e strutturato che sarà portato all’attenzione del prossimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Insieme alla sindaca - aggiunge - abbiamo deciso di sottoporre la questione al prossimo incontro in Prefettura per sviluppare un piano d’azione congiunto, che includa anche interventi infrastrutturali e misure di prevenzione tecnologica. È essenziale che Sant’Anna, come porta d’accesso al centro storico, diventi un luogo più sicuro e accogliente".

Speriamo che sia la volta buona perché l’area rappresenta uno degli snodi più strategici della città, su cui gravitano infrastrutture importanti (parcheggi, stazione e scale mobili), contenitori prestigiosi da riempire (ex Lilli, ex Inpdap), gioielli architettonici, strutture sanitarie (Cup) e attività commerciali.

Silvia Angelici