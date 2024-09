Santa Maria Argentea. Via alla ricostruzione

A otto anni dal terremoto del 2016 oggi alle 16 verrà avviato il cantiere di ricostruzione della Concattedrale di Santa Maria Argentea a Norcia. L’appuntamento è dinanzi alla chiesa per una breve cerimonia di benedizione del cantiere e di consegna delle chiavi alla ditta - con possibilità per le persone di entrare, a gruppi contingentati, all’interno dell’edificio - e poi ci si ritroverà nel vicino DigiPass per l’illustrazione dei lavori. "La chiesa Cattedrale non è soltanto un edificio di pietra, ma è anche il luogo nel quale la comunità cristiana si raccoglie per la celebrazione dei sacramenti e per alimentare la propria vita di adesione al Vangelo del Signore – afferma l’arcivescovo di Spoleto-Norcia, Renato Boccardo – finalmente, dopo otto anni, avviamo il cantiere per la ricostruzione. Vorrei ringraziare quanti si sono adoperati per arrivare a questo giorno, su tutti il Commissario Castelli e tutta la sua struttura, gli altri Enti in vario modo coinvolti, i tecnici della Curia e tutti quanti si sono impegnati nella progettazione". Saranno presenti l’arcivescovo Renato Boccardo, il Commissario straordinario del Governo per la riparazione e la ricostruzione post sisma 2016 Guido Castelli, rappresentanti della Regione Umbria, il sindaco di Norcia Giuliano Boccanera, il parroco di Norcia don Marco Rufini, membri dell’Ufficio tecnico della Curia Arcivescovile, del gruppo di progettazione e della ditta.

L’importo dell’intervento è di circa 7 milioni e 400 mila euro e provengono dal fondo sisma 2016.