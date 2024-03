Sanità, progetto “Terzo Polo“. Il punto della Regione

SPOLETO - Sanità, i rappresentati di centrodestra in Consiglio comunale incontrato la presidente della Regione, Donatella Tesei e l’assessore Luca Coletto. Con i vertici della sanità regionale è stato fatto il punto sul progetto Terzo Polo. "Abbiamo preso atto – scrivono i consiglieri di centrodestra – che, oltre alla già imminente messa in funzione dell’acceleratore lineare di ultimissima generazione e della sofisticata Tac, per lo stesso Terzo Polo, saranno messi a definizione i posti vacanti di primariato per ortopedia, anestesia, cardiologia e radiologia. Abbiamo ulteriormente denunciato ai nostri interlocutori la carenza di servizi per ciò che concerne la cardiologia e rianimazione, rinnovando l’invito a trovare una soluzione, non più rinviabile, per la copertura h24 di entrambi i servizi, indispensabili per poter garantire a pieno titolo il mantenimento del la caratteristica di ospedale di emergenza urgenza". Da parte dei presenti è stata espressa la ferma ed assoluta volontà di far restare l’ospedale Dea di primo livello, con il ribadito impegno che, nonostante le oggettive e palesi difficoltà di reperire personale medico, da parte della Regione e dell’Asl, si esperiranno tutte le azioni, ordinarie e straordinarie, affinché ciò avvenga. "A integrazione di quanto già previsto dal progetto – precisano i consiglieri spoletini – abbiamo chiesto che il San Matteo degli Infermi diventi un punto di eccellenza e di riferimento per il tumore alla mammella e, sopratutto, per la chirurgia plastica ricostruttiva".