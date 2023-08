Sanità, la solitudine dei cittadini a Perugia: "Le gente non ce la fa più"

Tante testimonianze sulle difficoltà a ricevere risposte adeguate da un sistema sanitario sempre più in affanno e un evidente disorientamento delle persone che si trovano a dover affrontare individualmente problemi che necessitano al contrario di una risposta collettiva: la Fp Cgil di Perugia ieri mattina si è messa in ascolto delle persone all’ingresso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, per la seconda tappa del suo tour nelle piazze e nei luoghi pubblici (la prima tappa era stata al mercato di Pian di Massiano). "Abbiamo incontrato decine di persone, lavoratrici e lavoratori dell’ospedale, ma soprattutto utenti - spiega Donatella Renga, segretaria generale della Fp Cgil di Perugia - che ci hanno espresso con chiarezza un forte senso di solitudine, al quale come sindacato vogliamo dare una forte risposta collettiva. Ci hanno raccontato di tempi di attesa lunghissimi per le prestazioni sanitarie, di difficoltà a reperire farmaci salvavita perché molto costosi, e in generale di un senso diffuso di solitudine di fronte a problemi che sembrano insormontabili. Problemi che possono essere affrontati in maniera collettiva".