Sanità, la Cisl plaude alla concertazione

TERNI "Sulla sanità è opportuno proseguire con la concertazione". Ne è convinta la Fnp Cisl che ritiene "assai utili i tavoli di confronto con le organizzazioni sindacali sulle emergenze della sanità umbra istituiti insieme alla Regione per liste d’attesa, territorio e riorganizzazione della rete ospedaliera, convenzione con l’università, cronicità e non

autosufficienza, progetti del Pnrr ed edilizia sanitaria”. In particolare, la Cisl intende "valorizzare l’integrazione funzionale tra l’Azienda Santa Maria di Terni e l’Ospedale di Narni utile a decongestionare l’Ospedale di Terni”. Una richiesta, accolta, che la Cisl rivendica. "Questo è un primo passo, mentre quello successivo sarà l’attivazione h24 del Pronto soccorso di Narni, come ulteriore tassello del processo di integrazione e al fine di ridurre gli accessi al Pronto soccorso ternano" sottolinea ancora la Cisl. "Per il 2024, all’ospedale di Terni, è anche stato ampliato il progetto della gestioneì dell’ambulatorio dei codici bianchi e verdi da parte della Usl2 attraverso l’impiego di medici di medicina generale e continuità assistenziale utile a gestire la quotidianità cercando di abbattere le liste di attesa – aggiunge il sindacato –.Sotto questo aspetto la Regione ha

ribadito, nell’ultima riunione con Cgil Cisl Uil, la volontà di realizzare interventi strutturali come ad esempio il nuovo ospedale di Narni Amelia la cui messa in opera è stata confermata"