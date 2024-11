Sanità, il nome di Gigliola Rosignoli adesso è il più gettonato

PERUGIA - E’ Gigliola Rosignoli il nome che circola con forza per l’assessorato alla Sanità del nuovo corso in Regione. La neo governatrice Stefania Proietti, non ne ha fatto mai segreto. La sua volontà sarebbe insomma quella di dare un incarico prestigioso alla manager perugina, che potrebbe essere sia quello di assessore o di direttore generale della Sanità. Una conoscenza di vecchia data qui, che ha diretto le Asl ma è stata anche direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera di Perugia.

La presidente Proietti riflette e si confronta in queste ore, dato che dovrà fare i conti anche con gli appetiti legittimi del partiti. Uno dei nodi è quello legato a Tommaso Bori, rieletto in Consiglio e del quale si parla da sempre di un incarico come assessore alla Sanità.

Senza escludere che sia la stessa Proietti a tenersi le deleghe. Per Bori potrebbero però aprirsi le porte della presidenza dell’Assemblea legislativa, per poi puntare a un posto in Parlamento a metà legislatura. Senza scordare che in mezzo c’è però il congresso regionale.