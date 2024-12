Sanità e sociale. Oggi l’audizione con Marchino

Nuova audizione della commissione sanità e sociale. Il presidente Evasio Gialletti ha convocato per domani alle 17 nella sala delle Quattro Virtù del palazzo comunale una nuova seduta con all’ordine del giorno l’audizione di Massimo Marchino (nella foto), direttore del Distretto sanitario di Orvieto, che fa seguito a quella con Ilaria Bernardini, direttrice sanitaria dell’ospedale. Sul tema interviene l’associazione Prometeo. " Riteniamo insufficiente una singola riunione per affrontare un tema così vasto e complesso con l’approfondimento necessario, vista anche la molteplicità dei sevizi affidata alla responsabilità del distretto-dice l’associazione-sarà quindi difficile trattare nel merito in modo analitico e con dati quantitativi, possibilmente aggiornati e coincidenti con quanto certificato da Agenas, i problemi oggi sul tavolo. Ci aspettiamo quindi i risultati della riunione precedente, cioè una semplice chiacchierata sulla materia. Ed è un peccato, perché le poche informazioni disponibili descrivono il Distretto orvietano come il peggiore dell’Umbria nell’erogazione dei servizi sanitari ai cittadini. In più, va evidenziato che nella commissione in oggetto sono presenti tre persone che hanno rapporti di dipendenza diretta o indiretta con l’Asl. Potrebbe configurarsi un conflitto di interessi, se non formale, almeno di opportunità da parte di questi tre componenti? Sarebbe come se si chiedesse ai dipendenti dell’oste un parere sulla qualità del vino da loro servito". Prometeo ha inviato anche a Gialletti una serie di domande specifiche che potrebbero essere sottoposte a Marchino per aver risposte precise sulle carenze dei servizi territoriali che fanno riferimento al Distretto sanitario.