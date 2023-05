Sandro Maccaglia a 9 anni è già campione di scacchi

TERNI - Sandro Maccaglia (nella foto), 9 anni, ternano, alunno della quarta classe della primaria "Don Milani", si è qualificato per le finali nazionali di scacchio a Tarvisio dal 2 al 9 luglio. Sandro ha partecipato con entusiasmo al progetto "Scacchi a scuola" promosso dal Cesvol. "Domenica scorsa a San Sisto Sandro Maccaglia, si è qualificato per le finali nazionali - spiegano dalla scuola -. Dopo aver conosciuto gli scacchi grazie al progetto ‘Scacchi a scuola’, promosso in collaborazione con il Cesvol, tenuto dal maestro Neri D’Antonio, Sandro si è distinto nel campionato provinciale arrivando primo nell’under 10. Nel campionato regionale si è classificato sesto su cento partecipanti, ottenendo così l’accesso ai campionati nazionali". Il maestro Neri d’Antonio conferma che Sandro, durante le dieci lezioni svolte in classe "si è subito distinto per le sue capacità. Un motivo d’orgoglio per me. L’obiettivo è sviluppare un movimento giovanile nella nostra città che negli anni è andato scemando, con la pandemia che ha dato il colpo di grazia". "Sandro non aveva mai giocato a scacchi. Tutto è partito a scuola grazie al progetto del Cesvol che ringraziamo per l’opportunità offerta a Sandro e agli altri bambini", dice il papà, Maurizio.