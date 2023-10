San Pietro, cantiere al via. Asilo sopra il parcheggio

Mentre proseguono le operazioni di ripavimentazione in Piazza Grande e si attende la partenza per i lavori in Piazza Quaranta Martiri, ora l’amministrazione comunale investe nel quartiere di San Pietro, che negli anni ha già subito importanti interventi. Il primo cantiere partirà già settimana prossima e riguarderà l’asilo nido che sorgerà sopra il parcheggio di San Pietro: "Un investimento da 1,2 milioni di euro, di cui 1 milione dal PNRR e 200mila euro da fondi comunali – esordisce il sindaco Stirati – che ci consentirà di liberare l’attuale nido che non ha più le condizioni di regolarità delle norme vigenti e al contempo di mantenere un servizio essenziale di grande utilità".

A scendere nei dettagli è l’assessore Piergentili, che parla anche delle problematiche che i cantieri portano con sé: "La viabilità subirà modifiche, perché via di Fonte Avellana, per la durata del cantiere (circa un anno, l’asilo dovrebbe far partire le proprie attività a settembre 2024), verrà interdetta al traffico veicolare mantenendo comunque il passaggio pedonale. Via Armanni rimarrà a senso unico verso Piazza San Pietro".

Si passa dunque all’altro progetto che fornirà servizi importantissimi: "Si completerà il parcheggio di San Pietro compreso nel PUC: ai 110 attuali posti auto ne verranno aggiunti altri 40, oltre ai circa 70 box auto che saranno poi venduti in maniera definitiva a chi ne farà richiesta. Questi lavori partiranno a gennaio 2024 e dureranno circa due anni, per un costo di 2,5 milioni di euro ricavati grazie ad un prestito contratto dal Comune".

Si va, dunque, verso un centro storico con sempre meno auto al suo interno, ma sempre con un’attenzione particolare ai residenti: "È auspicabile una sempre più chiusura del centro storico alle auto, ma dobbiamo tenere conto che molti anziani, per i quali l’auto è sicuramente un mezzo importante, abitano dentro le mura".

Si torna poi su Piazza Grande, i cui lavori sono ripartiti ieri mattina dopo una pausa di qualche settimana: "La sospensione dei lavori – spiegano Stirati e Piergentili – è stata dettata dal presentare una variante alla soprintendenza dopo i basamenti emersi.

Il cronoprogramma è stato aggiornato, riusciremo sicuramente a rispettare la scadenza di maggio".