San Giustino rientra nell'Anci: tutti i Comuni umbri ora rappresentati

SAN GIUSTINO – Dopo quasi 10 anni il comune di San Giustino torna a far parte di Anci, l’associazione nazionale dei Comuni. "Il rientro di San Giustino dopo anni di assenza e per ragioni non legate all’operato di Anci Umbria, è un segnale di grande consapevolezza sull’importanza di fare rete. Una scelta che non solo rafforza la rappresentatività dell’associazione, ma dimostra che lavorare insieme e condividere percorsi comuni è fondamentale per rispondere alle esigenze dei nostri territori". Così Federico Gori, presidente di Anci Umbria ringrazia il sindaco Stefano Veschi (foto) "per il suo impegno e per aver creduto nel valore dell’associazione".

Col ritorno di San Giustino, nella regione Umbria tutti i Comuni sono nuovamente rappresentanti. "Ci attendono sfide importanti e riteniamo che stare all’interno dell’Anci sia fondamentale per rappresentare le istanze del territorio", spiega il sindaco.