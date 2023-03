San Giuseppe Torna la Festa delle Frittelle Colle Umberto riscopre la tradizione

"E’ una grande emozione per noi annunciare il ritorno di una festa che fa riscoprire la voglia di stare insieme e che sa coniugare la tradizione religiosa con quella che ruota attorno a un cibo tipico come le frittelle. In media, in ogni edizione ne vengono preparate circa 6mila, un processo impegnativo che inizia alcuni giorni prima e coinvolge le nonne del paese ma anche le loro nipoti. Oltre a questo passaggio generazionale, c’è la partecipazione attiva di tutte le associazioni e realtà del posto, inclusa Villa del Colle del Cardinale: proprio qui passerà la processione di domenica mattina e sono previste visite guidate". Così Michele Trinari, presidente dell’Associazione ricreativa culturale e sportiva di Colle Umberto, nel presentare il ritorno della festa delle Frittelle, in occasione delle celebrazioni per San Giuseppe, che inizieranno da venerdì 17. "Il programma – ribadiscono gli organizzatori - attesta quanto la manifestazione sia cresciuta nel tempo, sia sul piano dello street food, che coinvolge soprattutto aziende del territorio, sia per altri aspetti

come l’attenzione per i bambini (a cui saranno dedicati il giro Pony e Pompieropoli a cura del Comando dei vigili del fuoco), continuando a tributare rilevanza alle celebrazioni religiose (venerdì 17, alle 21, via Crucis dalla Badia di Colle Umberto fino alla cappella di San Giuseppe a Colle Vecchio; domenica 19, ore 10, messa nella cappella di San Giuseppe a Colle Vecchio e, a seguire, processione fino a Colle Umberto con la presenza della Banda musicale di Pretola)". "Questa manifestazione – conclude l’assessore Clara Pastorelli - infonde entusiasmo perché si avverte che nasce dalla gente e che cerca di far emergere e soddisfare le esigenze di una zona splendida di Perugia meritevole di essere valorizzata".