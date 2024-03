"Un attraversamento pedonale realizzato nel gennaio 2023 tra l’intersezione tra via Allegri e via Brunelleschi e un altro possibile all’altezza di via Case Basse 15A, pur esistendo nella viabilità interna di San Giovanni Profiamma il limite a 30 chilometri orari". Il caso di San Giovanni Profiamma è tornato in Consiglio comunale all’interrogazione del consigliere Mario Gammarota (Foligno2030) da parte del vicesindaco, con delega ai Lavori pubblici, Riccardo Meloni. Diversi gli elementi che metteva sul tavolo Gammarota, a partire dall’estrema velocità degli automobilisti nella viabilità interna e la necessità di dossi artificiali e diversi punti da sistemare. Sui dossi il secondo intervento è stato definito "possibile" "per dividere il rettilineo esistente in due parti e rallentare la velocità". Quando alla sosta dei mezzi pesanti in via Dalla Chiesa: "Insiste in un’area artigianale, commerciale e servizi e quindi è consentita la sosta. Per la sede stradale non sono previsti interventi di ripristino che potranno essere valutati una volta completata, da parte di Quadrilatero Spa, la consegna delle aree ricomprese nella complanare al Comune di Foligno. In corso lavori di ampliamento dell’impianto di illuminazione pubblica in alcune aree della frazione". Nella replica, Gammarota ha stigmatizzato la mancanza di risposte certe.