San Giovanni di Baiano. Il punto sugli interventi

SPOLETO - Proseguono i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico alla scuola secondaria di primo grado "F. Leonardi" di San Giovanni di Baiano. Nei giorni scorsi gli uffici tecnici del Comune di Spoleto hanno incontrato il raggruppamento temporaneo di imprese che sta eseguendo l’intervento per fare il punto sull’andamento dei lavori. Per quanto riguarda il blocco centrale dell’edificio, che dovrà ospitare le aule, il cronoprogramma prevede due ipotesi: la prima fa riferimento ad una possibile chiusura dei lavori entro la fine del mese di agosto 2024 (ad oggi è questo l’obiettivo a cui si sta lavorando), mentre la seconda prevede uno slittamento della chiusura ad ottobre. Nel primo caso le aule sarebbero pronte per l’inizio del nuovo anno scolastico, mentre l’eventuale chiusura dei lavori ad ottobre farebbe slittare il rientro in classe degli studenti. Il termine dei lavori per la palestra e l’ala destra della scuola già demolita ed in via di ricostruzione, non potrà andare oltre marzo 2025.