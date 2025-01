San Feliciano, tutte le celebrazioni. La città si veste a festa per il patrono

La città è ormai entrata nel pieno del clima per le celebrazioni di San Feliciano. Il percorso che porterà alla cerimonia solennità sarà segnato, inoltre, da un altro momento storico, la riapertura della Cattedrale dopo i lavori di ristrutturazione post sisma 2016. Il primo appuntamento da segnare è quello di domani alle 19 con la veglia dei Giovani, presso la chiesa della Madonna del Pianto. L’ospite d’onore sarà Tiberio Bentivoglio, un testimone di giustizia, che racconterà ai ragazzi la sua storia di speranza che porta in giro per l’Italia, con l’obiettivo di spiegare soprattutto ai giovani che un’alternativa alla criminalità organizzata è possibile, anche se richiede coraggio e sacrificio.

L’imprenditore calabrese sarà a Foligno grazie alla collaborazione con il locale Commissariato di polizia, diretto dal vicequestore aggiunto Adriano Felici. La veglia sarà guidata dal vescovo Domenico Sorrentino e avrà come tema proprio quello della speranza, in virtù del Giubileo con il quale il Papa ha invitato i fedeli a farsi "pellegrini di speranza", appunto. L’appuntamento della Veglia sarà l’ultimo nella chiesa di via Garibaldi, prima della riapertura della cattedrale il 19, alle 16.30.

Lunedì prossimo alle 21 ci sarà il rituale Omaggio degli sportivi al Patrono, con l’intervento di don Massimiliano Gabbricci, assistente spirituale della Nazionale Gioco Calcio e Csi. Martedì 21 alle 15.30 la Messa per il Mondo del volontariato e della carità e poi alle 21 la Lectio divina su "Spero nella tua parola". Mercoledì l’adorazione eucaristica animata dai movimenti, associazioni e gruppi ecclesiali alle 21. Giovedì 23 i Primi vespri solenni alle 18 con il vescovo di Todi – Orvieto, Gualtiero Sigismondi. La Solennità sarà venerdì prossimo. Messe a partire dalle 7.30, quella delle 9.30 sarà presieduta dal cardinale Fortunato Frezza. Alle 11 invece toccherà a monsignor Petar Rajic, nunzio apostolico in Italia. Alle 15.30 la Processione con il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo emerito di Firenze. Alle 18 la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Domenico Sorrentino.