Pineta dell’ex ristorante affidata alla ’Capezza’

GUALDO TADINO – Gli spazi adiacenti alla struttura ricettiva dell’ex ristorante di San Guido, a valle della pineta omonima, verranno gestiti dall’associazione Capezza. La notizia è stata diffusa da Fabio Pasquarelli (nella foto), il presidente dell’associazione di volontariato: ha stipulato un accordo con la Comunanza agraria dell’Appennino gualdese, proprietaria dell’area e degli immobili, per l’affidamento in comodato d’uso gratuito della pertinenza e dell’area circostante l’ex ristorante.

Nell’accordo le parti si prefiggono di "valorizzare le aree adiacenti l’immobile e la realizzazione di vari eventi culturali nel periodo estivo 2025". Pasquarelli "esprime un ringraziamento alla presidente Nadia Monacelli ed a tutto il consiglio di amministrazione della Comunanza per aver concesso alla nostra associazione l’utilizzo dell’area di San Guido, cara a tutti i Gualdesi, nell’intento di intraprendere il primo passo verso un percorso di recupero".

La prospettiva è decisamente bella, perché la struttura ricettiva della pineta di San Guido, fatta costruire dalla Comunanza, era stata per decenni un luogo di richiamo per gualdesi e turisti, con la presenza del ristorante-pizzeria, del bar, due campi da bocce, con spazi per iniziative ricreative, culturali e di socializzazione. Da molti anni, però, era stata abbandonata, perché interessata da contenziosi e necessitava di interventi per una ristrutturazione complessiva.

Poco più a valle, nell’area dell’ex tiro al volo, il Comune aveva costruito un nuovo edificio, ora usato per attività ricettive e culturali.

A.C.