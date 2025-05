Il musical “Forza Venite Gente“ al Lyrick

E’ Il musical dei record che dal suo debutto, il 9 ottobre 1981, è diventato uno spettacolo di culto con numeri da capogiro e una fama che ha superato i confini nazionali. Questa sera alle 21 arriva al Lyrick “ Forza Venite Gente“, celebre commedia musicale che vanta 3.500 repliche, oltre 2 milioni e 500 mila spettatori, traduzioni in otto lingue e rappresentazioni in tutto il mondo, dal Brasile al Messico, dalla Polonia all’Ucraina e e Bielorussia mentre il cd delle musiche originali, ha venduto, negli anni, centinaia di migliaia di copie in Italia e all’estero.

Quella che si vedrà stasera è la nuova versione del musical proposta per il quarantennale da Soni Produzioni, fedele all’originale per trama e contenuti, per sviluppo drammaturgico e partiture musicali, ma molto rinnovata nella tecnologia e nella qualità dell’allestimento. Tanto da riportare la commedia musicale alle atmosfere di un vero e proprio musical di immagine nord-europea, restando però ancorata alla figura di San Francesco d’Assisi, icona della cultura apostolica e della spiritualità cattolica nel mondo. La trama, incentrata sulla figura del Poverello di Assisi, i valori e le emozioni della quotidianità e dedica momenti e riflessioni al rapporto tra padri e figli, spesso contaminato da aspettative diverse e da valori distanti. In questo caso, un commerciante grezzo e materialista non può comprendere le mete superiori e trascendenti del figlio. Lo spettacolo offre quindi due diversi piani di lettura: da una parte la rappresentazione della verità documentata, la descrizione del contesto in cui si muove la figura di San Francesco d’Assisi, dall’altra, il rapporto fra padri e figli senza riferimenti storici, perché fa parte della storia dell’umanità, di tutte le generazioni e le epoche.

Sul palco si esibiranno venti attori, cantanti e ballerini, con regia di Ariele Vincenti e direzione artistica di Michele Paulicelli (autore delle musiche con Giampaolo Belardinelli e Giancarlo de Matteis). Protagonisti Mauro Mandolini (Pietro di Bernardone), Michelangelo Nari (Frate Francesco), Giulia Gallone (la Cenciosa), Giulia Cecchini (Santa Chiara), Benedetta Iardella (la Povertà), Michele Perrotta (il Diavolo), Luca Bacci (il Lupo) e con i solisti Eugenio Alba, Marco Arrabito, Giorgia Bitocchi, Michela Coni, Rocco De Pace, Asia Passerella, Stefania Regini, Danilo Scalinci, Ciali Sposato, Sofia Zanetti. Biglietti su TicketOne.

Sofia Coletti