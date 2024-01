San Costanzo Luminaria e celebrazioni. Domani fiera con degustazione del torcolo

Sarà la processione della “luminaria” ad aprire le celebrazioni della vigilia della festa di San Costanzo, oggi alle 17, che percorrerà le vie e le piazze del centro storico, la “Via Sacra” dalla cattedrale di San Lorenzo alla basilica di San Costanzo, passando davanti alle chiese e basiliche di Sant’Ercolano, San Domenico e San Pietro. Terminata la “luminaria”, saranno celebrati i “Primi Vespri” (alle 18) presieduti dall’arcivescovo Maffeis, con il rito degli omaggi votivi al patrono: il cero da parte del sindaco di Perugia, la corona d’alloro da parte della Polizia locale (presente anche con il suo Coro) e gli altri doni simbolo della fede, della cultura e della tradizione perugina.

Domani la festa entra nel vivo, con le tre messe del mattino nella basilica di San Costanzo (ore 8, 10 e 11.30, nel pomeriggio, ci sarà la celebrazione dei “Secondi Vespri” alle 17). La festa del santo patrono culminerà con la solenne celebrazione eucaristica delle 18, nella cattedrale di San Lorenzo.

Dalle 8 alle 20 in borgo XX Giugno c’è la Fiera Grande di San Costanzo a cura de “L’arte e la terra”con stand di tutti i tipi, con l’inaugurazione della Fiera e la degustazione del torcolo di San Costanzo in agenda alle 10,30. Degustazione in programma anche alle 12 in corso Vannucci, aperta a tutta la cittadinanza, offerta in collaborazione con Confartigianato, Cna, Confcommercio e associazione Italiana Sommelier. Nel pomeriggio, alle 15 in corso Vannucci si tiene la corsa di San Costanzo riservata ai settori giovanili e promozionali della Fidal a cura delle società Atletica Perugia Team, Atletica Capanne, Csain Perugia, Arcs, Avis, Grifo Runners. Al termine delle gare, alle 17, è prevista la premiazione presso la sala della Vaccara di palazzo dei Priori.