San Costanzo e Porta Sant’Angelo Via ai progetti dei parcheggi

Qualcuno forse aveva dimenticato che tra gli obiettivi del Piano urbano della mobilità sostenibile c’era anche quello della realizzazione di parcheggi di interscambio, alcuni già esistenti, alcuni da riqualificarepotenziare e altri da realizzare che si troavno nel centro storico. Parcheggi di interscambio ma anche a vantaggio dei residenti e per far sì che aree di pregio architettonico e storico vengano liberate dalla morsa delle auto.

E così pare sia arrivato il momento del tanto atteso parcheggio di San Costanzo e di quello di San Matteo degli Armeni (circa 50 posti ciascuno), per i quali il Comune ha affidato l’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica all’ingegner Sergio Falchetti di Perugia (costo circa 44mila euro). Per la zona di San Costanzo in particolare c’è da progettare un posteggio lungo l’omonima via a servizio della zona di Borgo XX Giugno, "al fine di alleggerire la sosta dentro le mura storiche". Questo intervento si inserisce inoltre nella previsione di modifica della viabilità di Borgo XX Giugno (zona 30). Quanto al parcheggio di San Matteo degli Armeni, il progetto è previsto lungo via Fuori le Mura a servizio del complesso monumentale di corso Garibaldi e della Chiesa di San Michele Arcangelo e più in generale del versante nord del centro.

M.N.