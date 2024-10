San Benedetto "Fondi per la chiesa a torre. Era nel degrado, a breve il restauro"

L’assessore ai lavori pubblici, Francesco Zuccherini, ha mantenuto la promessa: ieri mattina, come annunciato nella sua bacheca Facebook, è stata ripristinata la seduta della panchina che guarda Palazzo dei Priori. Il marmo era stato rimosso perché danneggiato in occasione del Giro d’Italia e da allora la panchina era rimasta “zoppa“, fino a che è stato compiuto il restauro.

E una bella notizia riguarda anche la chiesa a torre di san Benedetto alla Canapina. E’ arrivato un finanziamento statale di 500 mila euro che servirà a completare il restauro dell’ex tempio romanico, punto di snodo della passeggiata che va dalla Cupa al Parco delle Mura. "In questi giorni - spiega Zuccherini, durante il sopralluogo con il vice sindacao Marco Pierini – il Comune ha affidato l’incarico di redazione della scheda per i lavori di consolidamento. La pratica era stata avviata nel 2023, quando il Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche Toscana-Marche-Umbria ha avanzato al ministero delle Infrastrutture un insieme di proposte progettuali per accedere ad un fondo per tutelare e promuovere il patrimonio culturale e storico. L’intervento - prosegue Zuccherini – è finalizzato ad assicurare al complesso, stante lo stato attuale dell’immobile, l’adeguata conservazione e il recupero per una fruizione pubblica. Il cantiere sarà concentrato soprattutto su opere di consolidamento con l’installazione di tiranti per il contenimento delle pareti. Previsto anche il restauro dei paramenti murari in pietra, la cura della vegetazione e una nuova illuminazione".

Silvia Angelici