"Salvare l’area verde della scuola XXV aprile"

BASTIA UMBRA - Verificare che nell’area verde della scuola primaria di via XXV Aprile – Area S. Marco - siano stati piantumati tutti gli alberi previsti dal progetto, quanti ne risultino ancora in vita e se le condizioni contrattuali prevedevano la garanzia di attecchimento. Questa la richiesta fatta all’amministrazione comunale, attraverso una mozione presentata dai consiglieri del gruppo Civica per Bastia Catia Degli Esposti e Fabrizio Raspa, per salvare l’area verde della scuola, priva di un pozzo di attingimento di acqua e di un impianto di irrigazione. Nel caso venisse accertato il mancato attecchimento degli alberi, nella mozione si chiede di provvedere alla loro sostituzione, secondo il progetto approvato della sistemazione esterna del parco della scuola, e di prevedere nel nuovo affidamento l’irrigazione al bisogno, anche mediante autobotti, per avere la garanzia di attecchimento e salvaguardare l’opera realizzata ed il denaro pubblico impiegato. I lavori di completamento dell’area verde, classificati ‘in modo singolare’ come intervento di manutenzione straordinaria – spiegano Degli Esposti e Raspa -, sono stati affidati ad una società cooperativa per un costo di quasi 20 mila euro ed eseguiti lo scorso autunno. Molti cittadini segnalano incuria nella cura degli alberi da poco messi a dimora e ipotizzano che essi possano essere addirittura morti a causa della mancanza di irrigazione nelle fasi di attecchimento e che il prato risulta completamente secco. "Con questo atto – spiegano Degli Esposti e Raspa – invitiamo l’intero Consiglio a prendere posizione affinché l’amministrazione comunale ponga rimedio a questo problema".