“Salotto romantico”. Recital di parole e note in scena a Palazzo Cesi

Un recital sul repertorio salottiero romantico con musiche di Clara Schumann, Gilda Ruta e Francesco Paolo Tosti: ecco “Salotto romantico”, penultimo concerto dell’edizione 2024 del Festival Federico Cesi, che si tiene oggi alle 18 a Palazzo Cesi di Acquasparta. Protagoniste sul palco il soprano Annalisa Pellegrini (foto) e la pianista Yunwoo Oh che vantano una ricca attività in Italia e all’estero. Pellegrini (direttrice artistica del Festival) è stata tra le prime artiste a esibirsi come solista per eventi ufficiali a San Pietro. Le due artiste eseguiranno liriche di alcune compositrici più importanti degli ultimi due secoli come Clara Schumann e Gilda Ruta, in un omaggio a stili compositivi diversi. Clara Schumann è stata anche una celebre virtuosa del pianoforte, protagonista di tour fin da bambina prodigio. Gilda Ruta, le cui opere sono state riscoperte da pochi anni, è detta “la musicista dei due Mondi” perché tra Ottocento e Novecento ha lavorato in Italia e in America. Il concerto si concluderà con musiche di Francesco Paolo Tosti in un omaggio alla figura femminile. Ingresso libero.