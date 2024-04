Sabato e domenica il festival umbro sul dialogo tra generazioni

CASTIGLIONE DEL LAGO - Mancano pochi giorni al primo festival umbro sul dialogo intergenerazionale, nato dalla collaborazione tra l’impresa sociale giovanile Generazione T e le amministrazioni dell’Unione dei Comuni del Trasimeno. "Gen2Gen: generazioni in dialogo" è pronto ad accogliere il pubblico sabato 13 e domenica 14, rispettivamente alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago e alla struttura L’Occhio di Tavernelle. Con il patrocinio del Consiglio nazionale dei Giovani, di Regione, Provincia e dei Comuni e grazie al fondamentale appoggio di alcune delle più importanti realtà locali come Felcos Umbria e Consegenrgiagreen, i giovani di Generazione T hanno dato vita a un cartellone variegato "che potesse risultare la sintesi perfetta del lavoro svolto in questi anni dall’impresa: un connubio di personalità rilevanti proveniente dagli ambiti dell’istituzioni, della divulgazione, dell’arte, le quali parleranno e si concentreranno sulle politiche giovanili". Il festival rappresenterà il culmine della “Settimana umbra dei giovani“.