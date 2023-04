Sabatini e Mastandrea Anteprima di Encuentro all’Università per Stranieri

Anteprima speciale con Valter Sabatini e Valerio Mastandrea (nella foto) per “Encuentro“, il festival di letteratura ispanoamericana che festeggia la decima edizione in programma dal 7 all’11 giugno tra Perugia e Castiglione del Lago. In attesa venerdì 14 aprile alle 18 all’Università per Stranieri verrà presentato “Il mio calcio furioso e solitario“, il libro autobiografico del direttore sportivo perugino Walter Sabatini che ne parlerà insieme all’attore e regista Valerio Mastandrea. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Ex calciatore, straordinario talent scout, dirigente di Lazio, Palermo, Sampdoria, Inter, Bologna, ma soprattutto dell’amatissima Roma e di recente, della miracolosa Salernitana, Sabatini non ha mai temuto di essere considerato eccessivo, visionario, scontroso, persino maledetto. Per lui vita e pallone sono inesorabilmente intrecciati, in una matassa che solo ora ha deciso di dipanare tra le pagine di questo libro, scritto in forma di lettera al figlio Santiago ma capace di svariare da Totti a Pasolini, da Pelé a García Márquez, da Spalletti a Joyce.