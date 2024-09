Rush finale

FOLIGNO La Quintana entra nel vivo. Dopo la prima settimana che ha visto sabato scorso la Notte Barocca, con una città completamente sold out, il programma prosegue con la stretta finale. Stasera ultimo Gareggiare dei convivi previsto, per il Rione Badia. In settimana anche gli ultimi due incontri culturali dell’annata quintanara. Per il ciclo ‘Chi non sa far stupire vada alla striglia’, giovedì alle 18.30 andrà in scena ‘La luna e i pianeti di Galileo 1610 una svolta per l’astronomia’. Ad intervenire sarà il professor Roberto Nesci, presidente dell’associazione Antares. Altro appuntamento importante per gli incontri culturali è quello di venerdì, dedicato allo stemma di Foligno. ‘Il sigillo di Foligno del XIII secolo proveniente dal Museo del Bargello di Firenze’ è il titolo. Interverranno la professoressa Anna Maria Rodante, il professor Fabio Bettoni, il presidente dell’Ente Giostra Domenico Metelli e l’assessore alla cultura, Alessandra Leoni. Sabato e domenica la due giorni conclusiva. Il 14, a partire dalle 21.45 il Corteo delle rappresentanze rionali nel centro storico e, alle 23, in piazza della Repubblica la Lettura del Bando e la Benedizione dei cavalieri che il giorno successivo sfideranno il Dio Marte. La Giostra è prevista domenica a partire dalle 15. Grande successo, intanto, domenica scorsa per la suggestiva cerimonia laica del ‘Battesimo rionale’ che ha coinvolto circa 200 nuovi rionali.