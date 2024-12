Rubano i regali di Natale e sfasciano le camerette

CITTÀ DI CASTELLO – Ladri che portano via anche i regali di Natale nascosti sotto il letto, poi altri avvistati in zona Santa Lucia; tentativi di furto a Ponte d’Avorio tra venerdì e sabato. Lo scorso fine settimana si è inoltre verificato un furto nella sede della Cisl Altotevere a Città di Castello dove è stata portata via la cassaforte con alcuni contanti. Ma quello avvenuto a Umbertide qualche sera fa ha dell’incredibile: i ladri hanno portato via persino i regali di Natale nascosti sotto il letto, già incartati e pronti alla consegna. Il fatto in zona Fonte Santa in un’abitazione privata tra le 17 e le 18.15 dove ignoti sono entrati approfittando della porta che da sul giardino. I proprietari al ritorno hanno trovato la casa a soqquadro, mobili aperti, cassetti rovistati: il bottino è di diverse migliaia di euro in gioielli, preziosi, qualche contante, occhiali da sole, profumi di marca, la consolle della Playstation con i videogiochi e i regali di Natale nascosti sotto il letto. Rubato persino uno zaino utilizzato dagli stessi malviventi per caricare il bottino. Nelle mani dei ladri sono finiti anche 400 euro, documenti di identità e carte di credito. Un danno, tra denaro, gioielli e oggetti trafugati, che si potrebbe aggirare intorno ai 30mila euro. Il furto è stato regolarmente denunciato ai carabinieri che stanno indagando e che proprio lo scorso fine settimana hanno intensificato i controlli pattugliando le principali vie d’accesso in Altotevere. Il dispositivo di sicurezza è finalizzato a contrastare i reati predatori, in primis i furti che hanno interessato diverse zone del territorio. Non solo: la presenza dei militari dell’Arma nelle vie d’accesso alla città è legata anche alla sicurezza in vista delle imminenti festività natalizie quando si intensificano gli spostamenti di persone e merci.