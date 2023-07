Rubano grondaie dalle case Arrestati due giovani

GUBBIO – Doppio arresto dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Gubbio, in collaborazione con la Stazione Carabinieri di Fossato di Vico. Qualche giorno fa, il proprietario di un casolare al confine tra Nocera Umbra e Gualdo Tadino ha notato un giovane armeggiare sul tetto del suo immobile con l’obiettivo – è stato appurato – di rubare rame. Una volta notata la presenza dell’uomo, il ragazzo ha deciso di tagliare la corda salendo a bordo di un Fiat Ducato di colore bianco che lo attendeva a pochi metri di distanza pronto alla fuga. Il testimone ha immediatamente avvertito le Forze dell’Ordine, fornendo una descrizione dettagliata della vettura che ha permesso ad una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di fermare lo stesso mezzo non distante dal luogo dell’accaduto. Sono stati dunque identificati due giovani di 28 e 23 anni residenti in zona, già noti ai militari per reati contro il patrimonio.

La perquisizione del furgone ha fatto rinvenire vari attrezzi da scasso. Per capire fino in fondo la vicenda, i Carabinieri hanno effettuato un sopralluogo nel casolare da cui era partita la chiamata, dove sono state rinvenute due grondaie di diversa lunghezza già staccate dai supporti: una di queste era già pronta per essere caricata sul mezzo, mentre l’altra era ancora parzialmente sospesa, lasciata così quando il ladro si è accorto di essere stato scoperto. I due giovani sono stati tratti in arresto e il Giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto dopo l’udienza. Ad uno dei due è stata anche contestata la violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, aggravando la sua posizione.