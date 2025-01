Rubano abiti in cachemire in un negozio dell’acropoli

GUBBIO – Furto in un negozio in pieno centro storico, dove due uomini sono riusciti a rubare capi di cachemire da donna per un valore di migliaia di euro. I fatti risalgono al pomeriggio di mercoledì 29 gennaio, quando due uomini italiani sulla cinquantina sono entrati nell’esercizio commerciale dove era presente la titolare. Uno dei due ha chiesto informazioni alla titolare sui prezzi di guanti, maglioni e giacchini, volendo anche vedere i capi da vicino, facendo sì che la donna voltasse le spalle al negozio e permettesse al complice, probabilmente, di sgraffignare qualche pezzo di abbigliamento e sgattaiolare via. La titolare si è anche accorta dell’assenza dell’altro uomo e ha chiesto lumi al finto cliente, che però se l’è sbrigata inventando una scusa. Poco dopo l’uomo all’interno del negozio ha ricevuto una telefonata sul cellulare, ha frettolosamente salutato la titolare del negozio per fuggire dall’esercizio commerciale. Solo allora la signora si è accorta della sparizione di alcuni capi di vestiario e ha chiamato il 112 per denunciare il furto. Sul posto sono giunti i Carabinieri.