Rubano 35 chili di rame: arrestati

PERUGIA - Un borsone pieno zeppo di rame. Che non avevano comprato, ma rubato da un’abitazione. Almeno questo è quello che i carabinieri contestano a due uomini, arrestati dopo essere stati fermati su uno scooter. L’episodio risale alla serata di giovedì, quando i carabinieri della stazione di Castel del Piano e della sezione Radiomobile della compagnia di Perugia hanno bloccato i due, un 19enne moldavo e un 31enne rumeno, in seguito a una segnalazione. L’allarme, appunto, era per un furto appena commesso: da una casa di San Martino in Campo erano spariti tutti i pluviali in rame. Chi aveva effettuato la chiamata ai carabinieri, aveva parlato di due persone viste allontanarsi a bordo di un motociclo. Motociclo che, nell’arco di poco tempo, è stato individuato dai militari dell’Arma, che hanno provveduto a fermare il mezzo e identificare i due viaggiatori. Dai controlli ai due uomini a quelli sulla borsa che uno dei due aveva con sé: all’interno proprio dei pluviali, risultati essere quelli che mancavano alla casa indicata nella chiamata di allarme. Complessivamente circa 35 chili di peso. Di conseguenza è scattato l’arresto in flagranza nei confronti dei due, accusati di furto aggravato. Dopo aver trascorso una notte nelle camere di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri, in via Ruggia, i due sono comparsi, ieri mattina, davanti al giudice per le indagini preliminari. L’udienza di convalida si è conclusa con la convalida dell’arresto e la disposizione della misura cautelare a carico del 19enne e del 31enne dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.