Ruba uno smartphone Rintracciato grazie alla geolocalizzazione

Ruba il telefonino ma viene individuato dalla Polizia grazie alla geolocalizzazione. E’ successo in un quartiere di Fontivegge dove le forze dell’ordine, grazie appunto alla tecnologia, sono riuscite a mettersi nelle tracce di un polacco, già noto per spaccio e assunzione di sostanze stupefacenti. L’uomo ha tentato di fuggire, ma i poliziotti, riuscendo ad ostruire entrambi i varchi d’accesso a due scalinate nelle vicinanze del soggetto, sono riusciti a fermarlo e ad identificarlo. Per lui è scattata una denuncia.