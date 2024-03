Ruba lo zaino alla madre e le rompe le costole

Dovrà rispondere di rapina ed estorsione nei confronti della madre alla quale aveva anche procurato una frattura alle costole nel corso di una colluttazione per sottrarle lo zaino; giungendo perfino a chiederle dei soldi per ottenerne la restituzione. Lui, un ragazzo di 27 anni, è stato denunciato dagli agenti del Commissariato di Assisi dopo che la mamma, esasperata, aveva deciso di presentare denuncia riguardo quanto subiva da tempo. L’episodio che ha fatto traboccare il vaso è stato quando da donna ha riferito ai poliziotti che il figlio - gravato da precedenti di polizia per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento -, abituale assuntore di sostanze stupefacenti, lo scorso 14 marzo, dopo essersi introdotto nella sua auto con una scusa, le aveva sottratto lo zaino con la forza, al punto di procurarle una frattura alle costole. In quella occasione il figlio, dopo aver sottratto lo zaino dall’autovettura e accortosi che non vi erano soldi in contanti, era giunto a chiederle una somma in denaro, per la precisione cento euro, per farla rientrare in possesso della borsa. A quel la donna spaventata, esasperata, addolorata, dapprima aveva assecondato la richiesta di soldi da parte del figlio che, incassatili, si era poi dileguato. La mamma però, a quel punto, temendo il ripetersi di simili situazioni e anche per la propria incolumità, ha chiesto aiuto alla Polizia di Stato presentando formale querela nei confronti del figlio. Per questi motivi i poliziotti, ultimate le attività investigativi e di rito, hanno deferito il giovane all’autorità per i reati di rapina impropria ed estorsione. Maurizio Baglioni