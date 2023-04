Ruba le borse a due anziane Identificato e denunciato

Aveva derubato le borse a due anziane, poi con la carta di credito e il pin - ritrovato scritto in un foglietto nel portafogli - aveva prelevato dei soldi contanti. Ora è finito nei guai, a margine di una serie di accertamenti svolti dai carabinieri della Stazione di Umbertide, che hanno denunciato un 37enne di origine campane, ma residente nel capoluogo umbro. Deve rispondere di furto con destrezza e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. L’uomo, tra fine febbraio e inizio marzo nel territorio di Umbertide in due diverse occasioni, si era reso responsabile di un furto con destrezza ai danni di due anziane donne del posto. In entrambe le circostanze, approfittando di un momento di distrazione delle signore, il trentasettenne si era appropriato delle loro borse che contenevano denaro contante, documenti personale e carte di credito.

Facilitato dal numero del codice pin che le vittime avevano scritto su un foglio nel portafogli, l’uomo è riuscito a effettuare alcuni prelievi da diversi Atm, per una somma di circa 500 euro, prima che le carte venissero bloccate dalle titolari. I carabinieri dopo aver visionato le registrazioni delle varie telecamere sia quelle pubbliche che quelle installate nei bancomat, sono riusciti a identificare il responsabile e l’autovettura con la quale si muoveva. Il 37enne è stato così denunciato alla Procura della Repubblica sia per il furto delle borse che per aver effettuato fraudolentemente i prelievi al bancomat. Le forze dell’ordine sono impegnate da mesi in numerosi incontri pubblici in varie zone del territorio per mettere in guardia la popolazione più anziana nei confronti di truffe, furti e raggiri. Ancora i carabinieri della stazione di Città di Castello in questi giorni su disposizione della Procura generale di Perugia hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 30enne di origine albanese. L’uomo deve espiare una pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione a seguito di condanne per i reati di violazione della legge sugli stupefacenti e sulle armi. I carabinieri tifernati hanno provveduto pertanto all’arresto e ad accompagnare il 30enne nel complesso penitenziario di Perugia Capanne dove sconterà la sua pena.