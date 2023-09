Ruba i gioielli della madre. Poi li vende ai ’Compro oro’

Il ladro era dentro casa. Non è bastato ad una anziana signora scoprire di essere stata deruba, ma ha dovuto anche fare i conti con una scoperta ben più dolorosa del furto di preziosi e cioè che a portarle via i gioielli era stata proprio sua figlia, che poi li rivendeva nei compro oro della zona del Trasimeno, per racimolare qualche migliaio di euro.

A scoprire e far luce su questa brutta storia familiare sono stati i carabinieri di Magione, che dopo aver ricevuto in pochi mesi l’ennesima denuncia di furto in abitazione a firma di un’anziana residente si sono insospettiti. La modalità era in effetti molto strana: i ladri ogni volta si appropriavano di monili in oro senza apparentemente provocare danni o effrazioni all’abitazione della signora.

Così i militari hanno iniziato ad acquisire informazioni sui vicini di casa della donna e sulle persone che avevano accesso all’abitazione nonché sulle abitudini dell’anziana.

Non ci è voluto molto molto ad incrociare quelle informazioni con i risultati di una rapida ricognizione eseguita presso i compro oro della zona del Trasimeno.

Così la triste scoperta: in un solo esercizio commerciale la figlia dell’anziana, cinquantenne e separata, aveva venduto catenine, anelli e bracciali della madre per quasi 5.000 euro. La donna, italiana, è stata denunciata a piede libero.