Rossella va in pensione. Tutto il paese saluta la regina della merceria

Nel quartiere di Castel del Piano, tra le tante attività che si sono susseguite c’è anche la “Merceria Rosella”. Il negozio è ormai un’icona, un punto di riferimento per i residenti. Lo trovi in via Strozzacapponi ormai da 41 anni! Al timone lei, Rosella, una donna forte e determinata, accogliente e dispensatrice di ottimi consigli che ha fatto del suo lavoro una vera e propria vocazione. Una spalla importante per Rosella è stato anche il marito Franco. Ora la regina della merceria ha deciso di godersi la meritata pensione. Il paese la saluta.