Rosa e Cecilia "La loro vetreria fa scuola. Esempio di emancipazione femminile"

Il Premio Impresa Donna del Comune di Perugia quest’anno si lega ai nomi di due donne che sono state ambasciatrici del made in Italy e che rappresentano un esempio anche per quella imprenditoria under 35 che nel nostro territorio deve ulteriormente rafforzarsi e crescere. Si tratta di Rosa (1896–1989) e Cecilia Caselli Moretti (1905–1996). Fin da bambine hanno respirato l’aria dello Studio di vetrate artistiche dipinte a fuoco, fondato nel 1859 da Francesco Moretti, zio del padre Lodovico, in piazza del Circo.

"Rosa e Cecilia – racconta l’assessore al welfare Edi Cicchi - realizzarono numerose vetrate ad Assisi, Todi, Camerino, Arezzo e Perugia. Quasi contemporaneamente, tra il 1925 e il 1930, eseguirono il loro capolavoro: la vetrata che riproduce l’Ultima Cena di Leonardo da Vinci a grandezza naturale (40 metri quadrati) per il cimitero Forest Lawn di Glendale presso Los Angeles (California). “Perugia – nota ancora l’assessore - deve essere grata a queste due figure femminili che hanno dimostrato di saper reagire alle traversie della vita mettendo in gioco i loro talenti e abilità. Grazie al loro lavoro, un’altissima tradizione artistica, basata su uno straordinario patrimonio di conoscenze e segreti del mestiere, è giunta sino a noi e ancora risalta tra le eccellenze che la città può vantare. Le due imprenditrici da giovanissime hanno raccolta l’eredità dei loro predecessori per poi imprimere la cifra del loro talento personale sulle produzioni dello Studio Moretti Caselli". La cerimonia il 19 marzo alla Sala dei Notari.

(Nella foto la vetrata che rappresenta la Regina Margherita di Savoia).