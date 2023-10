Roma Termini, la nuova pensilina favorirà chi viaggia verso l’Umbria

PERUGIA - Alla stazione di Roma Termini è stato aperto il cantiere per realizzare la pensilina con cui si completerà la copertura del collegamento pedonale fra i binari di testa con i Binari 1 e 2 Est. "Come noto l’impossibilità di ampliare la stazione Termini, incastonata nel tessuto urbano di Roma, non consente – rileva l’assessore Enrico Melasecche - la costruzione di nuovi binari in parallelo a quelli di testa esistenti. Ciò comporta per i viaggiatori che devono raggiungere l’Umbria e le Marche non solo di doversi sobbarcare l’onere di percorrere a piedi il tratto di varie centinaia di metri fra gli uni e gli altri, ma di farlo sotto la pioggia o il solleone". "La mia richiesta, avanzata tempo fa, è finalmente entrata, anche se parzialmente, nel novero di quelle accolte. Non pare possibile l’ulteriore agevolazione che avevo sollecitato, un tapis roulant tale da non costringere i viaggiatori a doversi affrettare, specie nelle coincidenze strette fra un treno e l’altro. Soluzione per ora non praticabile a causa della larghezza del percorso e della necessità di attraversarlo di frequente".